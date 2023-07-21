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В Азербайджане на заводе Миноборонпрома взорвались боеприпасы, погиб рабочий
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На заводе Миноборонпрома в Азербайджане произошел взрыв, погиб один рабочий, еще один пострадал.
Информация об этом появилась в понедельник в СМИ, позже ее подтвердила Генпрокуратура Азербайджана.
«В Ширванской городской прокуратуре ведется расследование по факту взрыва боеприпаса, в результате которого погиб 1 человек и 1 человек был ранен на заводе Министерства оборонной промышленности, расположенном в городе Ширван», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По информации СМИ, «взрыв произошел при запрессовке боеголовки», пишет «Sputnik Азербайджан».
Добавим, что в понедельник на военной базе на северо-востоке Тайваня прогремел мощный взрыв. Там «по неизвестной причине взорвались 120 минометов».
Также в понедельник Сергей Аксенов объявил об эвакуации сел в Джанкойском районе Крыма после ЧП на складе боеприпасов.
Информация об этом появилась в понедельник в СМИ, позже ее подтвердила Генпрокуратура Азербайджана.
«В Ширванской городской прокуратуре ведется расследование по факту взрыва боеприпаса, в результате которого погиб 1 человек и 1 человек был ранен на заводе Министерства оборонной промышленности, расположенном в городе Ширван», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По информации СМИ, «взрыв произошел при запрессовке боеголовки», пишет «Sputnik Азербайджан».
Добавим, что в понедельник на военной базе на северо-востоке Тайваня прогремел мощный взрыв. Там «по неизвестной причине взорвались 120 минометов».
Также в понедельник Сергей Аксенов объявил об эвакуации сел в Джанкойском районе Крыма после ЧП на складе боеприпасов.
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