Возрастное ограничение 18+
Аксенов объявил об эвакуации сел в Джанкойском районе после ЧП на складе боеприпасов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Сергей Аксенов утром в понедельник заявил, что над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников.
По его словам, в Джанкойском районе «произошло попадание в склад боеприпасов». После ЧП он объявил об эвакуации ближайших сел.
«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил Аксенов в телеграм-канале.
Также он заявил, что «в целях безопасности» приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.
Добавим, что по информации к этому часу, в очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон находятся около 650 автомобилей. Движение по мосту за утро понедельника дважды приостанавливали.
По его словам, в Джанкойском районе «произошло попадание в склад боеприпасов». После ЧП он объявил об эвакуации ближайших сел.
«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил Аксенов в телеграм-канале.
Также он заявил, что «в целях безопасности» приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.
Добавим, что по информации к этому часу, в очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон находятся около 650 автомобилей. Движение по мосту за утро понедельника дважды приостанавливали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Серовском тракте водитель грузового фургона протаранил машины и насмерть сбил пешехода
18 июля 2023
18 июля 2023