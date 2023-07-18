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На военной базе на северо-востоке Тайваня прогремел мощный взрыв
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В понедельник на военной базе на северо-востоке Тайваня прогремел мощный взрыв.
По данным Центрального информационного агентства острова, ранения различной степени тяжести получили девять человек, они были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.
По данным агентства, взрыв произошел во время технической проверки боеприпасов, которую проводили военные. «По неизвестной причине взорвались 120 минометов», пишет агентство.
По данным Центрального информационного агентства острова, ранения различной степени тяжести получили девять человек, они были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.
По данным агентства, взрыв произошел во время технической проверки боеприпасов, которую проводили военные. «По неизвестной причине взорвались 120 минометов», пишет агентство.
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