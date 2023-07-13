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Гендиректор Третьяковки: «Троица» не сможет находиться в соборе, пока не будет условий

11.00 Четверг, 20 июля 2023
Фото: телеграм-канал «Третьяковка официально»
Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила, что икона «Святая Троица» Андрея Рублева «не сможет находиться в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, пока не будут созданы необходимые условия для ее хранения».

«Обязательства берет на себя не только Свято-Троицкая Сергиева Лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Андрея Рублева, и вопрос не стоит "смогут ли" — пока для "Троицы" не будут созданы необходимые условия хранения, экспонирования и обеспечения ее безопасности, размещение в соборе будет невозможно», — цитируют Проничеву РИА Новости.

Напомним, 12 июля в РПЦ заявили, что икону Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. До 19 июля икона находилась в храме Христа Спасителя. Теперь ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, куда ее привезли накануне.

Гендиректор Третьяковки утверждает, что все обязательные условия для передачи иконы в лавру тщательно проработаны командой реставраторов и хранителей галереи. Так, в соборе икона должна находиться «исключительно в климатической витрине» (температура воздуха 19 градусов, относительная влажность от 50% до 55%). Помещение должно быть оборудовано системами безопасности.

В конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение «о дальнейших работах с иконой», пишет агентство.

Напомним, в конце мая Третьяковская галерея отказалась передать РПЦ икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Экспертиза показала, что икона в «нестабильном» состоянии и пока должна находиться в реставрационной мастерской.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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