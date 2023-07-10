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РПЦ: икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Фото: телеграм-канал «Третьяковка официально»
Икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.
Об этом в среду сообщили в РПЦ.
«12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении.
Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Любимова. На церемонии подписания среди прочих присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Беглов.
«Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», — цитирует пресс-служба слова патриарха. Он назвал передачу иконы «историческим событием».
Напомним, в конце мая Третьяковская галерея отказалась передать РПЦ икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Экспертиза показала, что икона в «нестабильном» состоянии и пока должна находиться в реставрационной мастерской. Позже пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троица» все-таки будет перемещена в храм Христа Спасителя.
15 мая в Московском патриархате сообщали, что решение вернуть икону в РПЦ принял Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».
В РПЦ неоднократно заявляли, что надеются на возврат иконы «на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры». Представители церкви рассчитывают, что икона займет свое место в соборе «на века».
Об этом в среду сообщили в РПЦ.
«12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении.
Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Любимова. На церемонии подписания среди прочих присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Беглов.
«Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», — цитирует пресс-служба слова патриарха. Он назвал передачу иконы «историческим событием».
Напомним, в конце мая Третьяковская галерея отказалась передать РПЦ икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Экспертиза показала, что икона в «нестабильном» состоянии и пока должна находиться в реставрационной мастерской. Позже пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троица» все-таки будет перемещена в храм Христа Спасителя.
15 мая в Московском патриархате сообщали, что решение вернуть икону в РПЦ принял Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».
В РПЦ неоднократно заявляли, что надеются на возврат иконы «на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры». Представители церкви рассчитывают, что икона займет свое место в соборе «на века».
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