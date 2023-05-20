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Третьяковка отказалась передать РПЦ икону Рублева на праздник Троицы
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Третьяковка официально»
Третьяковская галерея отказалась передать РПЦ икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Экспертиза показала, что икона в «нестабильном» состоянии и пока должна находиться в реставрационной мастерской.
Накануне в Третьяковской галерее прошло заседание, на котором эксперты обсудили вопрос передачи иконы. «Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания (цитата по Интерфаксу).
В РПЦ к такому решению отнеслись «с пониманием», и допустили, что 4 июня в храме Христа Спасителя может быть выставлен «какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы"», пишет агентство. Между тем, в РПЦ рассчитывают, что впоследствии икона займет свое место в Троицком соборе «на века».
Напомним, 15 мая в Московском патриархате заявили, что Владимир Путин принял решение вернуть икону «Троица» Андрея Рублева в РПЦ «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Предполагается, что икона будет в течение года выставлена в храме Христа Спасителя в Москве, а позже ее возвратят «на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры», заявили в РПЦ.
17 мая в Третьяковке заявили, что ожидают подписанных министерством культуры (учредителя галереи) распорядительных документов, на основании которых икона «Святая Троица» может быть передана для богослужений в Храм Христа Спасителя.
В галерее напомнили, что «все музейные предметы, включенные в состав Музейного фонда РФ, являются неотъемлемой частью культурного наследия народов Российской Федерации».
Накануне в Третьяковской галерее прошло заседание, на котором эксперты обсудили вопрос передачи иконы. «Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания (цитата по Интерфаксу).
В РПЦ к такому решению отнеслись «с пониманием», и допустили, что 4 июня в храме Христа Спасителя может быть выставлен «какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы"», пишет агентство. Между тем, в РПЦ рассчитывают, что впоследствии икона займет свое место в Троицком соборе «на века».
Напомним, 15 мая в Московском патриархате заявили, что Владимир Путин принял решение вернуть икону «Троица» Андрея Рублева в РПЦ «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Предполагается, что икона будет в течение года выставлена в храме Христа Спасителя в Москве, а позже ее возвратят «на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры», заявили в РПЦ.
17 мая в Третьяковке заявили, что ожидают подписанных министерством культуры (учредителя галереи) распорядительных документов, на основании которых икона «Святая Троица» может быть передана для богослужений в Храм Христа Спасителя.
В галерее напомнили, что «все музейные предметы, включенные в состав Музейного фонда РФ, являются неотъемлемой частью культурного наследия народов Российской Федерации».
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