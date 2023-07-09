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Задержаны экс-председатель Ростовского облсуда и ее заместитель
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, а также ее бывший заместитель Татьяна Юрова задержаны.
По данным ТАСС, им предъявили обвинение по статье о получении взятки и повезли в Москву для избрания меры пресечения.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-главы облсуда о получении семи крупных взяток, пишет агентство.
По данным ТАСС, дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Он был арестован 7 апреля.
Напомним, в апреле в СМИ появилась информация о том, что высокопоставленных ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме. Тогда сообщалось, что в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны 32 человека
По данным ТАСС, им предъявили обвинение по статье о получении взятки и повезли в Москву для избрания меры пресечения.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-главы облсуда о получении семи крупных взяток, пишет агентство.
По данным ТАСС, дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Он был арестован 7 апреля.
Напомним, в апреле в СМИ появилась информация о том, что высокопоставленных ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме. Тогда сообщалось, что в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны 32 человека
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