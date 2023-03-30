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Арестован глава Управления судебного департамента Ростовской области
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Арестован глава Управления судебного департамента Ростовской области.
ТАСС со ссылкой на Басманный суд пишет, что фигурант арестован по делу о взятке в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что высокопоставленных ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме. Предположительно, в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны 32 человека. Местные СМИ утверждают, что «в разработке» еще 14 судей.
ТАСС со ссылкой на Басманный суд пишет, что фигурант арестован по делу о взятке в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что высокопоставленных ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме. Предположительно, в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны 32 человека. Местные СМИ утверждают, что «в разработке» еще 14 судей.
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