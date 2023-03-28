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Высокопоставленных ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Высокопоставленных ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме.
Предположительно, в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны 32 человека, пишут «Известия» со ссылкой на источники.
На этой неделе в судах и по месту жительства судей в Ростове-на-Дону прошли обыски. По информации издания, в числе тех, у кого уже прошли следственные мероприятия, — председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, а также еще семь судей. Сообщается, что сейчас все они находятся в Москве.
Местные СМИ утверждают, что «в разработке» еще 14 судей.
Обыски проходят по статьям о «Мошенничестве», «Получении взятки», «Злоупотреблении полномочиями».
По информации источников издания 161.ru, во время обысков у Юровой якобы обнаружили крупную сумму денег, золото и драгоценности. «Обыски у Золотаревой тоже дали "крупный куш". Купюры номиналом трех стран вынесли в четырех пакетах. Пока сумма обнаруженного у обеих исчисляется шестизначными цифрами», — рассказал источник изданию.
«Известия» пишут, что на этой неделе Высшая квалификационная коллегия судей РФ якобы рассмотрела вопрос о прекращении полномочий председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Между тем на сайте суда в данный момент председателем указана Золотарева. Она была назначена на должность указом президента РФ от 8 ноября 2021 года.
Официального подтверждения информации, появившейся в СМИ, пока нет. СК и ФСБ дело ростовских судей пока не комментировали.
Предположительно, в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны 32 человека, пишут «Известия» со ссылкой на источники.
На этой неделе в судах и по месту жительства судей в Ростове-на-Дону прошли обыски. По информации издания, в числе тех, у кого уже прошли следственные мероприятия, — председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, а также еще семь судей. Сообщается, что сейчас все они находятся в Москве.
Местные СМИ утверждают, что «в разработке» еще 14 судей.
Обыски проходят по статьям о «Мошенничестве», «Получении взятки», «Злоупотреблении полномочиями».
По информации источников издания 161.ru, во время обысков у Юровой якобы обнаружили крупную сумму денег, золото и драгоценности. «Обыски у Золотаревой тоже дали "крупный куш". Купюры номиналом трех стран вынесли в четырех пакетах. Пока сумма обнаруженного у обеих исчисляется шестизначными цифрами», — рассказал источник изданию.
«Известия» пишут, что на этой неделе Высшая квалификационная коллегия судей РФ якобы рассмотрела вопрос о прекращении полномочий председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Между тем на сайте суда в данный момент председателем указана Золотарева. Она была назначена на должность указом президента РФ от 8 ноября 2021 года.
Официального подтверждения информации, появившейся в СМИ, пока нет. СК и ФСБ дело ростовских судей пока не комментировали.
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