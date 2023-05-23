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Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троицу» Рублева передадут в храм Христа Спасителя
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Третьяковка официально»
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троица» Рублева все-таки будет перемещена в храм Христа Спасителя.
Песков утверждает, что схема подразумевает «соблюдение всех необходимых мер» для сохранности иконы. В храме после передачи иконы «группа специалистов примет решение по ее дальнейшей реставрации», - пишут РИА Новости.
На этой неделе Третьяковская галерея отказалась передать РПЦ икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Экспертиза показала, что икона в «нестабильном» состоянии и пока должна находиться в реставрационной мастерской.
«Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания.
В РПЦ допустили, что 4 июня в храме Христа Спасителя может быть выставлен «какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы"». При этом в РПЦ рассчитывают, что впоследствии икона займет свое место в Троицком соборе «на века».
Напомним, 15 мая в Московском патриархате заявили, что Владимир Путин принял решение вернуть икону Андрея Рублева в РПЦ «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Предполагается, что икона будет в течение года выставлена в храме Христа Спасителя в Москве, а позже ее возвратят «на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры», заявили в РПЦ.
Песков утверждает, что схема подразумевает «соблюдение всех необходимых мер» для сохранности иконы. В храме после передачи иконы «группа специалистов примет решение по ее дальнейшей реставрации», - пишут РИА Новости.
На этой неделе Третьяковская галерея отказалась передать РПЦ икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Экспертиза показала, что икона в «нестабильном» состоянии и пока должна находиться в реставрационной мастерской.
«Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания.
В РПЦ допустили, что 4 июня в храме Христа Спасителя может быть выставлен «какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы"». При этом в РПЦ рассчитывают, что впоследствии икона займет свое место в Троицком соборе «на века».
Напомним, 15 мая в Московском патриархате заявили, что Владимир Путин принял решение вернуть икону Андрея Рублева в РПЦ «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Предполагается, что икона будет в течение года выставлена в храме Христа Спасителя в Москве, а позже ее возвратят «на историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры», заявили в РПЦ.
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