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В Туве выявлен пятый случай заболевания сибирской язвой
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Роспотребнадзор сообщил о пятом случае заболевания сибирской язвой в Туве.
«В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти», — заявили в ведомстве.
Сообщается, что состояние пострадавших стабильное.
Всего в очаге вакцинировано более 150 человек. «Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами», — говорится в сообщении.
На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция. Площадь обработанных территорий превышает 39 тысяч квадратных метров.
В ведомстве добавили, что к организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора.
О первом случае заболевания стало известно на прошлой неделе. Заболевание было выявлено у местного жителя 1999 года рождения, который участвовал в забое лошади. Мясо было изъято из оборота и уничтожено.
В Роспотребнадзоре утверждают, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена.
«В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти», — заявили в ведомстве.
Сообщается, что состояние пострадавших стабильное.
Всего в очаге вакцинировано более 150 человек. «Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами», — говорится в сообщении.
На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция. Площадь обработанных территорий превышает 39 тысяч квадратных метров.
В ведомстве добавили, что к организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора.
О первом случае заболевания стало известно на прошлой неделе. Заболевание было выявлено у местного жителя 1999 года рождения, который участвовал в забое лошади. Мясо было изъято из оборота и уничтожено.
В Роспотребнадзоре утверждают, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена.
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