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Россельхознадзор: в Туве у четырех человек подтвердили сибирскую язву
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Туве, по последним данным, у четырех человек выявили сибирскую язву.
«На сегодняшний день диагноз сибирская язва подтвержден у четырех человек», — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора в среду, 5 июля.
О первом случае заболевания стало известно на прошлой неделе.
В ведомстве уточнили, что заболевание было выявлено у местного жителя 1999 года рождения, который участвовал в забое лошади.
«Больной находился на чабанской стоянке друга в местечке "Даг арты" с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отечность с паховой области в грудную часть тела. В дальнейшем лошадь была подвергнута вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. В убое животного и разделке туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу», — говорится в сообщении.
Мясо изъято из оборота и уничтожено методом сжигания. Место, где хранилось мясосырье, продезинфицировали. Кроме того на дороге, ведущей к селению, установили круглосуточный пункт «с дезинфекционным барьером», там работают инспекторы управления, полиция и ветеринарная служба.
Проверка показала, что в хозяйстве, где был выявлен возбудитель, содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. «Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации. Специалисты Управления продолжают противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне», — добавили в ведомстве.
Между тем, в Роспотребнадзоре заявили, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена.
«Роспотребнадзор подчеркивает: угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день диагноз сибирская язва подтвержден у четырех человек», — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора в среду, 5 июля.
О первом случае заболевания стало известно на прошлой неделе.
В ведомстве уточнили, что заболевание было выявлено у местного жителя 1999 года рождения, который участвовал в забое лошади.
«Больной находился на чабанской стоянке друга в местечке "Даг арты" с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отечность с паховой области в грудную часть тела. В дальнейшем лошадь была подвергнута вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. В убое животного и разделке туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу», — говорится в сообщении.
Мясо изъято из оборота и уничтожено методом сжигания. Место, где хранилось мясосырье, продезинфицировали. Кроме того на дороге, ведущей к селению, установили круглосуточный пункт «с дезинфекционным барьером», там работают инспекторы управления, полиция и ветеринарная служба.
Проверка показала, что в хозяйстве, где был выявлен возбудитель, содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. «Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации. Специалисты Управления продолжают противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне», — добавили в ведомстве.
Между тем, в Роспотребнадзоре заявили, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена.
«Роспотребнадзор подчеркивает: угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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