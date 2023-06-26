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Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву

14.53 Пятница, 30 июня 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, к медикам обратился мужчина, который участвовал в убое лошади.

«23 июня на чабанской стоянке жителя с. Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла», — сообщили в прокуратуре.

В отношении остальных лиц проводятся лабораторные исследования. Мясо изъято.

«Мясо конины без ветеринарного свидетельства купил житель г. Ак-Довурак, мясо животного изъято», — добавили в ведомстве.

На территории Барун-Хемчикского района введены ограничительные мероприятия.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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