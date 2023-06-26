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Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, к медикам обратился мужчина, который участвовал в убое лошади.
«23 июня на чабанской стоянке жителя с. Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла», — сообщили в прокуратуре.
В отношении остальных лиц проводятся лабораторные исследования. Мясо изъято.
«Мясо конины без ветеринарного свидетельства купил житель г. Ак-Довурак, мясо животного изъято», — добавили в ведомстве.
На территории Барун-Хемчикского района введены ограничительные мероприятия.
«Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, к медикам обратился мужчина, который участвовал в убое лошади.
«23 июня на чабанской стоянке жителя с. Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла», — сообщили в прокуратуре.
В отношении остальных лиц проводятся лабораторные исследования. Мясо изъято.
«Мясо конины без ветеринарного свидетельства купил житель г. Ак-Довурак, мясо животного изъято», — добавили в ведомстве.
На территории Барун-Хемчикского района введены ограничительные мероприятия.
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