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СК возбудил уголовное дело после нападения на Милашину и Немова в Чечне
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
После жестокого нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне возбуждено уголовное дело.
«Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике Волков В.Г. доложил Председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сообщили в СК РФ.
Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.
Во вторник, 4 июля, в Чечне неизвестные жестоко избили журналистку и адвоката.
После глава СКР поручил «провести проверку» по факту нападения.
Коллеги Милашиной накануне сообщили, что врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и до 14 переломов кистей рук. Пострадавших доставили в московскую клинику.
«Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике Волков В.Г. доложил Председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сообщили в СК РФ.
Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.
Во вторник, 4 июля, в Чечне неизвестные жестоко избили журналистку и адвоката.
После глава СКР поручил «провести проверку» по факту нападения.
Коллеги Милашиной накануне сообщили, что врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и до 14 переломов кистей рук. Пострадавших доставили в московскую клинику.
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