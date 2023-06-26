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В Чечне неизвестные жестоко избили журналистку Елену Милашину
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Чечне неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщили коллеги журналистки.
Сообщается, что автомобиль, в котором ехали журналистка и адвокат, по дороге из аэропорта блокировали некие вооруженные люди. Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, сломали технику. По предварительной информации, их доставили в больницу со множественными ушибами. По некоторым данным, у журналистки сломано несколько пальцев рук, она несколько раз теряла сознание. Напавшие приставляли пистолет к голове с угрозами убийства и требовали уехать.
Журналистка и адвокат прилетели в Грозный на приговор по резонансному делу Заремы Мусаевой. Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, мать правозащитников Янгулбаевых.
В январе 2022 года Мусаеву насильно увезли из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный якобы на допрос, сообщали правозащитники. Позже стало известно, что Мусаеву обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК (насилие над представителем власти). В июне прокурор запросил для нее 5,6 года колонии.
Сообщается, что автомобиль, в котором ехали журналистка и адвокат, по дороге из аэропорта блокировали некие вооруженные люди. Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, сломали технику. По предварительной информации, их доставили в больницу со множественными ушибами. По некоторым данным, у журналистки сломано несколько пальцев рук, она несколько раз теряла сознание. Напавшие приставляли пистолет к голове с угрозами убийства и требовали уехать.
Журналистка и адвокат прилетели в Грозный на приговор по резонансному делу Заремы Мусаевой. Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, мать правозащитников Янгулбаевых.
В январе 2022 года Мусаеву насильно увезли из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный якобы на допрос, сообщали правозащитники. Позже стало известно, что Мусаеву обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК (насилие над представителем власти). В июне прокурор запросил для нее 5,6 года колонии.
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