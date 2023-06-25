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Глава СКР поручил «провести проверку» по факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава СКР поручил «провести проверку» по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Волкову В.Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — говорится в сообщении ведомства.
Добавим, что уголовное дело пока не возбуждено.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Волкову В.Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — говорится в сообщении ведомства.
Добавим, что уголовное дело пока не возбуждено.
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