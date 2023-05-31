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В Омске на улице Красный Путь образовалась огромная яма из-за провала асфальта
Россия и мир
Фото: прокуратура Омской области
В Омске прокуратура проводит проверку по факту разрушения асфальтового покрытия.
Огромная яма, которая захватила часть тротуара и проезжей части, образовалась из-за коммунальной аварии.
«1 июня 2023 г. в ночное время в районе д. 12 по ул. Красный Путь в г. Омске из-за повреждения подземной системы отопления произошел провал асфальта», — сообщает надзорное ведомство.
На данный момент яму засыпали щебнем, работы по восстановлению асфальтового покрытия будут продолжены, добавили в прокуратуре. В результате ЧП, к счастью, никто не пострадал.
Напомним, 24 мая в Хабаровске на улице Гайдара внедорожник Mitsubishi Pajero провалился под землю. А 24 марта «Газель» провалилась в яму на дороге в Перми.
Огромная яма, которая захватила часть тротуара и проезжей части, образовалась из-за коммунальной аварии.
«1 июня 2023 г. в ночное время в районе д. 12 по ул. Красный Путь в г. Омске из-за повреждения подземной системы отопления произошел провал асфальта», — сообщает надзорное ведомство.
На данный момент яму засыпали щебнем, работы по восстановлению асфальтового покрытия будут продолжены, добавили в прокуратуре. В результате ЧП, к счастью, никто не пострадал.
Напомним, 24 мая в Хабаровске на улице Гайдара внедорожник Mitsubishi Pajero провалился под землю. А 24 марта «Газель» провалилась в яму на дороге в Перми.
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