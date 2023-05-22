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В Хабаровске на улице Гайдара внедорожник провалился под землю
Россия и мир
Фото: прокуратура Хабаровского края
В Хабаровске на улице Гайдара внедорожник Mitsubishi Pajero провалился под землю.
Судя по опубликованным прокуратурой снимкам, под асфальт ушла задняя часть машины. Местные СМИ пишут, что яма наполнилась водой.
Провал на дороге образовался в результате коммунальной аварии. В МУП города «Тепловые сети» заявили, что на месте проводились гидравлические испытания, «был порыв, трассу подмыло», пишут РИА Новости. «Сейчас мы вытаскиваем автомобиль аккуратно, будет экспертиза — будем расходиться по закону», — сообщил агентству главный инженер предприятия.
Прокуратура в связи с порывом проводит проверку. «В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей организации», — сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, в марте в Перми «Газель» провалилась в огромную яму на проезжей части. Пассажиры и водитель успели покинуть салон.
Судя по опубликованным прокуратурой снимкам, под асфальт ушла задняя часть машины. Местные СМИ пишут, что яма наполнилась водой.
Провал на дороге образовался в результате коммунальной аварии. В МУП города «Тепловые сети» заявили, что на месте проводились гидравлические испытания, «был порыв, трассу подмыло», пишут РИА Новости. «Сейчас мы вытаскиваем автомобиль аккуратно, будет экспертиза — будем расходиться по закону», — сообщил агентству главный инженер предприятия.
Прокуратура в связи с порывом проводит проверку. «В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей организации», — сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, в марте в Перми «Газель» провалилась в огромную яму на проезжей части. Пассажиры и водитель успели покинуть салон.
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