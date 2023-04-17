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В Париже более сотни протестующих заняли здание биржи в деловом квартале
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Париже профсоюзы железнодорожников проводят очередную акцию протеста против принятой пенсионной реформы.
В четверг днем сотни демонстрантов с фаерами заняли здание фондовой биржи Euronext в деловом квартале Парижа, пишет Le Parisien.
Из-за дыма сработала пожарная сигнализация, поэтому протестующим пришлось покинуть здание. Перед тем, как направиться к городской ратуше, они заклеили окна плакатами с антиправительственными лозунгами.
По данным издания, акции протеста и забастовки в четверг проводят четыре профсоюза железнодорожников. Они назвали 20 апреля днем «железнодорожного гнева». СМИ предупреждают о нарушениях в графике движения поездов.
В начале этой недели профсоюзы выпустили совместное заявление, в котором говорится, что президент «до сих пор не понял гнева страны». Они объявили 1 мая очередным днем «массовой народной мобилизации» против пенсионной реформы.
В четверг днем сотни демонстрантов с фаерами заняли здание фондовой биржи Euronext в деловом квартале Парижа, пишет Le Parisien.
Из-за дыма сработала пожарная сигнализация, поэтому протестующим пришлось покинуть здание. Перед тем, как направиться к городской ратуше, они заклеили окна плакатами с антиправительственными лозунгами.
По данным издания, акции протеста и забастовки в четверг проводят четыре профсоюза железнодорожников. Они назвали 20 апреля днем «железнодорожного гнева». СМИ предупреждают о нарушениях в графике движения поездов.
В начале этой недели профсоюзы выпустили совместное заявление, в котором говорится, что президент «до сих пор не понял гнева страны». Они объявили 1 мая очередным днем «массовой народной мобилизации» против пенсионной реформы.
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