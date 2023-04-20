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Минцифры опровергает рассылку повесток через Госуслуги
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Электронные повестки не рассылаются через Госуслуги, заявили в Минцифры в четверг.
«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги», — заявили в ведомстве.
В министерстве утверждают, что сейчас граждане, «соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу», могут получить повестку двумя способами.
1. Лично в руки. «Повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы».
2. Заказным письмом с уведомлением по Почте России.
«Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу», — заявили в министерстве.
В Минцифры напомнили, что для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. «В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме. Сообщается, что повестки приходят в личный кабинет на Госуслугах.
«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги», — заявили в ведомстве.
В министерстве утверждают, что сейчас граждане, «соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу», могут получить повестку двумя способами.
1. Лично в руки. «Повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы».
2. Заказным письмом с уведомлением по Почте России.
«Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу», — заявили в министерстве.
В Минцифры напомнили, что для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. «В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме. Сообщается, что повестки приходят в личный кабинет на Госуслугах.
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