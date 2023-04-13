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В Санкт-Петербурге начали рассылать тестовые электронные повестки
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки.
Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», сообщил главный военком Петербурга Сергей Качковский. Он уточняет, что пока идет тестирование и подготовка к осеннему призыву, пишет «Фонтанка». Вопрос оповещения с помощью СМС «прорабатывается».
В среду глава думского комитета по обороне Картаполов заявил, что электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме, однако при этом они должны дублироваться традиционными способами. Депутат также заявил, что тестовые электронные повестки этой весной «не будут иметь юридической силы».
Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», сообщил главный военком Петербурга Сергей Качковский. Он уточняет, что пока идет тестирование и подготовка к осеннему призыву, пишет «Фонтанка». Вопрос оповещения с помощью СМС «прорабатывается».
В среду глава думского комитета по обороне Картаполов заявил, что электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме, однако при этом они должны дублироваться традиционными способами. Депутат также заявил, что тестовые электронные повестки этой весной «не будут иметь юридической силы».
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