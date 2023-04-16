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Картаполов: электронные повестки могут рассылать в весенний призыв, но их должны дублировать обычными
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме. При этом они должны дублироваться традиционными способами.
Об этом заявил глава думского комитета по обороне Картаполов, пишут РИА Новости.
При этом ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором Картаполов заявил, что тестовые электронные повестки этой весной «не будут иметь юридической силы». «В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Тестовый режим — чтобы понять: они вообще доходят, не доходят? Ну, как апробация системы. Юридической силы они не будут иметь», — заявил депутат.
На этой неделе о тестовом режиме рассылки электронных повесток заявил военком Москвы. В Минцифры позже отметили, что оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» сейчас нет.
Напомним, ранее глава Минцифры Шадаев высказался о сроках запуска реестра воинского учета. Он предположил, что запустить реестр в полном объёме можно будет «не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу».
Об этом заявил глава думского комитета по обороне Картаполов, пишут РИА Новости.
При этом ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором Картаполов заявил, что тестовые электронные повестки этой весной «не будут иметь юридической силы». «В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Тестовый режим — чтобы понять: они вообще доходят, не доходят? Ну, как апробация системы. Юридической силы они не будут иметь», — заявил депутат.
На этой неделе о тестовом режиме рассылки электронных повесток заявил военком Москвы. В Минцифры позже отметили, что оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» сейчас нет.
Напомним, ранее глава Минцифры Шадаев высказался о сроках запуска реестра воинского учета. Он предположил, что запустить реестр в полном объёме можно будет «не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу».
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