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Комитет ГД одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Профильный комитет ГД в понедельник одобрил поправки, по которым за госизмену предполагается пожизненное лишение свободы.
Кроме того, комитет также принял поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм. Ожидается, что предложения рассмотрят на заседании Думы уже на этой неделе.
«Поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за терроризм рассмотрим во втором чтении на пленарном заседании 13 апреля. Если коллеги на заседании поддержат принятие законопроекта во втором чтении, то третье чтение может состояться также в апреле», — заявил депутат Василий Пискарев.
Депутаты внесли поправки в пятницу. Пискарев тогда заявил, что поправки могут быть рассмотрены оперативно.
Напомним, сейчас наказание по статье о госизмене, за которую хотят давать пожизненное заключение, — от 12 до 20 лет.
Кроме того, планируется ужесточить наказания:
— По статье «теракт» (часть 1 статьи 205 УК) предложено увеличить максимальный срок заключения до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет);
— За «содействие террористической деятельности» (часть 1 статьи 205.1 УК) минимальный срок может вырасти с 5 до 7 лет;
— За «пособничество» (часть 3 статьи 205.1 УК) предлагается поднять минимальный порог с 10 до 12 лет;
— За «организацию террористического сообщества и участие в нём» (ст. 205.4 УК) предлагается установить сроки от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10);
— По статье «диверсия» (ст. 283 УК) максимальное наказание предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы;
— За «акт международного терроризма» (статья 361 УК) минимальное наказание намерены поднять с 10 до 12 лет.
Кроме того, комитет также принял поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм. Ожидается, что предложения рассмотрят на заседании Думы уже на этой неделе.
«Поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за терроризм рассмотрим во втором чтении на пленарном заседании 13 апреля. Если коллеги на заседании поддержат принятие законопроекта во втором чтении, то третье чтение может состояться также в апреле», — заявил депутат Василий Пискарев.
Депутаты внесли поправки в пятницу. Пискарев тогда заявил, что поправки могут быть рассмотрены оперативно.
Напомним, сейчас наказание по статье о госизмене, за которую хотят давать пожизненное заключение, — от 12 до 20 лет.
Кроме того, планируется ужесточить наказания:
— По статье «теракт» (часть 1 статьи 205 УК) предложено увеличить максимальный срок заключения до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет);
— За «содействие террористической деятельности» (часть 1 статьи 205.1 УК) минимальный срок может вырасти с 5 до 7 лет;
— За «пособничество» (часть 3 статьи 205.1 УК) предлагается поднять минимальный порог с 10 до 12 лет;
— За «организацию террористического сообщества и участие в нём» (ст. 205.4 УК) предлагается установить сроки от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10);
— По статье «диверсия» (ст. 283 УК) максимальное наказание предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы;
— За «акт международного терроризма» (статья 361 УК) минимальное наказание намерены поднять с 10 до 12 лет.
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