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Число погибших в результате взрыва газа в Казахстане выросло до четырех
Россия и мир
Фото: МЧС РК
В казахстанском Жанаозене из-под завалов извлечены тела четырех человек.
«В 11-45 из-под завалов извлечено тело женщины. Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми 4 человека (в том числе ребенок — прим. ред.) и 4 погибших. Госпитализированными остаются 6 человек», — сообщили в МЧС РК.
Работы по разбору завалов продолжаются. На месте работают 40 единиц техники и почти 350 человек спасателей, кинологов, военнослужащих, волонтеров.
Взрыв газового баллона в жилом доме в Жанаозене произошел рано утром в понедельник. В результате обрушился подъезд.
«В 11-45 из-под завалов извлечено тело женщины. Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми 4 человека (в том числе ребенок — прим. ред.) и 4 погибших. Госпитализированными остаются 6 человек», — сообщили в МЧС РК.
Работы по разбору завалов продолжаются. На месте работают 40 единиц техники и почти 350 человек спасателей, кинологов, военнослужащих, волонтеров.
Взрыв газового баллона в жилом доме в Жанаозене произошел рано утром в понедельник. В результате обрушился подъезд.
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