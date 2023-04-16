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В Жанаозене при взрыве газа в доме обрушился подъезд, есть погибший
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В казахстанском Жанаозене в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате обрушился один из подъездов.
На данный момент известно об одном погибшем. По информации издания zakon.kz., это мужчина 1994 года рождения. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Еще два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у них диагностированы сильные ожоги.
Взрыв произошел рано утром в понедельник. За помощью медиков обратились 13 пострадавших, в том числе дети.
На месте работают спасатели и кинологи.
На данный момент известно об одном погибшем. По информации издания zakon.kz., это мужчина 1994 года рождения. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Еще два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у них диагностированы сильные ожоги.
Взрыв произошел рано утром в понедельник. За помощью медиков обратились 13 пострадавших, в том числе дети.
На месте работают спасатели и кинологи.
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