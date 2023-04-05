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По громкому делу ростовских полицейских арестованы 24 фигуранта
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Ессентуках рассмотрел 24 ходатайства от СК об избрании меры пресечения для ростовских полицейских и жителей региона, которые проходят по делу о создании ОПС.
«В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок предварительного расследования. В отношении 1 лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила накануне пресс-служба Ессентукского городского суда.
В суде не уточнили, сколько именно сотрудников полиции среди арестованных. Ранее в СК заявили, что всего по делу проходят «более 20 фигурантов» — должностные лица при региональном ГУ МВД и местные жители.
Напомним, по версии СК, преступная организация была создана для получения взяток от торговцев в сфере потребительского рынка, взамен их не привлекали к ответственности. Дело было возбуждено против бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД по Ростовской области — Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных лиц.
Следователи считают, что Рыбалко установил минимальный «сбор» с коммерсантов — руководители «структурных подразделений преступного сообщества» в конце каждого месяца получали от предпринимателей и передавали ему от трех до 50 тысяч рублей. Сумма систематических взяток составила не менее 25 000 000 рублей.
По местам службы и жительства полицейских провели обыски.
«В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок предварительного расследования. В отношении 1 лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила накануне пресс-служба Ессентукского городского суда.
В суде не уточнили, сколько именно сотрудников полиции среди арестованных. Ранее в СК заявили, что всего по делу проходят «более 20 фигурантов» — должностные лица при региональном ГУ МВД и местные жители.
Напомним, по версии СК, преступная организация была создана для получения взяток от торговцев в сфере потребительского рынка, взамен их не привлекали к ответственности. Дело было возбуждено против бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД по Ростовской области — Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных лиц.
Следователи считают, что Рыбалко установил минимальный «сбор» с коммерсантов — руководители «структурных подразделений преступного сообщества» в конце каждого месяца получали от предпринимателей и передавали ему от трех до 50 тысяч рублей. Сумма систематических взяток составила не менее 25 000 000 рублей.
По местам службы и жительства полицейских провели обыски.
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