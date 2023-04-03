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СК: ростовских полицейских подозревают в создании ОПС, в деле более 20 фигурантов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Ростовской области полицейских заподозрили в создании организованного преступного сообщества. По уголовному делу проходят более 20 фигурантов, сообщили в СК РФ.
Дело возбуждено против бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД по Ростовской области — Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных лиц, уточнили в СК.
По версии следствия, преступным сообществом руководил Дмитрий Рыбалко, бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова-на-Дону. В сообщество входили полицейские, а также жители региона.
Преступная организация была создана для получения взяток от торговцев в сфере потребительского рынка, взамен их не привлекали к ответственности. Следователи считают, что Рыбалко установил минимальный «сбор» с коммерсантов — руководители «структурных подразделений преступного сообщества» в конце каждого месяца получали от предпринимателей и передавали ему от трех до 50 тысяч рублей.
«Такой обязательный денежный платеж исчислялся количеством торговых помещений, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории г. Ростов-на-Дону. В результате указанной преступной деятельности участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 млн рублей», — сообщили в СК.
Сейчас по местам службы и жительства полицейских проводят более 40 обысков.
Напомним, на прошлой неделе высокопоставленных ростовских судей заподозрили в участии в крупной коррупционной схеме. Глава Управления судебного департамента региона был арестован в пятницу. Предположительно, в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны более 30 человек.
Дело возбуждено против бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД по Ростовской области — Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных лиц, уточнили в СК.
По версии следствия, преступным сообществом руководил Дмитрий Рыбалко, бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова-на-Дону. В сообщество входили полицейские, а также жители региона.
Преступная организация была создана для получения взяток от торговцев в сфере потребительского рынка, взамен их не привлекали к ответственности. Следователи считают, что Рыбалко установил минимальный «сбор» с коммерсантов — руководители «структурных подразделений преступного сообщества» в конце каждого месяца получали от предпринимателей и передавали ему от трех до 50 тысяч рублей.
«Такой обязательный денежный платеж исчислялся количеством торговых помещений, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории г. Ростов-на-Дону. В результате указанной преступной деятельности участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 млн рублей», — сообщили в СК.
Сейчас по местам службы и жительства полицейских проводят более 40 обысков.
Напомним, на прошлой неделе высокопоставленных ростовских судей заподозрили в участии в крупной коррупционной схеме. Глава Управления судебного департамента региона был арестован в пятницу. Предположительно, в схеме по вынесению «нужных» проплаченных приговоров замешаны более 30 человек.
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