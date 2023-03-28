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Депутат ГД предложил проверять на экстремизм сограждан, которые возвращаются в Россию
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») считает, что соотечественников, которые возвращаются в Россию из западных стран, нужно проверять на экстремизм.
Гусев утверждает, что россиян в соседних странах «впрямую вербуют, затаскивая в бесплатные "обучающие программы", обещая и выплачивая гранты». По его словам, из таких людей «готовят боевиков и камикадзе», которых «скоро пошлют с обязательными заданиями» в Россию.
После февраля прошлого года из России уехали «почти миллион сограждан» и теперь многие якобы хотят вернуться, заявляет Гусев. «Большинство из них уже поняли, что в России им лучше и готовы вернуться. <...> И мы понимаем, среди них будут и те, кого сегодня усиленно готовят западные инструкторы. "Люди со светлыми лицами" готовые убивать сограждан, ради "демократических ценностей" и "свободы слова".<...> Нам придется разбираться с каждым, кто возвращается из таких стран. К счастью, сегодня информацию трудно скрыть. Даже по поступлениям на счета, можно будет выяснить, с какой целью или миссией релокант возвращается в Россию», — написал Гусев в телеграм-канале.
Также он предложил «амнистию» для возвращающихся «выпускников экстремистских западных программ», если они будут добровольно сдавать «кураторов и подельников».
Напомним, на этой неделе депутат предложил использовать в российской рекламе только многодетные семьи.
Гусев утверждает, что россиян в соседних странах «впрямую вербуют, затаскивая в бесплатные "обучающие программы", обещая и выплачивая гранты». По его словам, из таких людей «готовят боевиков и камикадзе», которых «скоро пошлют с обязательными заданиями» в Россию.
После февраля прошлого года из России уехали «почти миллион сограждан» и теперь многие якобы хотят вернуться, заявляет Гусев. «Большинство из них уже поняли, что в России им лучше и готовы вернуться. <...> И мы понимаем, среди них будут и те, кого сегодня усиленно готовят западные инструкторы. "Люди со светлыми лицами" готовые убивать сограждан, ради "демократических ценностей" и "свободы слова".<...> Нам придется разбираться с каждым, кто возвращается из таких стран. К счастью, сегодня информацию трудно скрыть. Даже по поступлениям на счета, можно будет выяснить, с какой целью или миссией релокант возвращается в Россию», — написал Гусев в телеграм-канале.
Также он предложил «амнистию» для возвращающихся «выпускников экстремистских западных программ», если они будут добровольно сдавать «кураторов и подельников».
Напомним, на этой неделе депутат предложил использовать в российской рекламе только многодетные семьи.
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