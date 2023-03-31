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В ГД предложили использовать в рекламе только многодетные семьи
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме предложили использовать в российской рекламе только многодетные семьи. Соответствующие поправки в закон о рекламе уже готовы, заявил депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).
«Многодетная семья будет в каждой рекламе, где используется образ российской семьи. В каждом ролике, на каждом билборде, в каждом рекламном сообщении», — написал депутат в телеграм-канале.
По мнению Гусева, «если все образы семьи в каждой рекламе будут многодетными, через некоторое время это станет в России привычной ролевой моделью».
«Чтобы нас стало больше, необходимо 11 млн многодетных семей. Сейчас в России их только 2 миллиона. Меры нужны беспрецедентные!», — заявил Гусев.
Он также отметил, что на данный момент в законодательстве нет понятия «многодетная семья».
«Многодетная семья будет в каждой рекламе, где используется образ российской семьи. В каждом ролике, на каждом билборде, в каждом рекламном сообщении», — написал депутат в телеграм-канале.
По мнению Гусева, «если все образы семьи в каждой рекламе будут многодетными, через некоторое время это станет в России привычной ролевой моделью».
«Чтобы нас стало больше, необходимо 11 млн многодетных семей. Сейчас в России их только 2 миллиона. Меры нужны беспрецедентные!», — заявил Гусев.
Он также отметил, что на данный момент в законодательстве нет понятия «многодетная семья».
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