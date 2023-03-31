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В ЛДПР после взрыва в Санкт-Петербурге предложили вернуть смертную казнь
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает необходимым отменить мораторий на смертную казнь в России после взрыва в Санкт-Петербурге.
По словам Слуцкого, «террористы должны получать адекватное наказание за свои злодеяния против человечности и России», пишет ТАСС.
Напомним, фракция неоднократно выступала с таким предложением. В марте прошлого года в партии заявили, что ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни в связи с выходом из Совета Европы.
Депутаты тогда признали, что вопрос неоднозначный и уточнили, что речь идет о самых тяжких и осуждаемых обществом преступлениях. «Например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощрённой форме, терроризм и т.п.», — заявляли представители фракции.
По словам Слуцкого, «террористы должны получать адекватное наказание за свои злодеяния против человечности и России», пишет ТАСС.
Напомним, фракция неоднократно выступала с таким предложением. В марте прошлого года в партии заявили, что ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни в связи с выходом из Совета Европы.
Депутаты тогда признали, что вопрос неоднозначный и уточнили, что речь идет о самых тяжких и осуждаемых обществом преступлениях. «Например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощрённой форме, терроризм и т.п.», — заявляли представители фракции.
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