Фракция ЛДПР проводит опрос о возвращении смертной казни, «за» высказались уже 56%
Россия и мир
Фото: телеграм-канал фракции ЛДПР в ГД
Фракция ЛДПР в ГД в своем официальном телеграм-канале проводит анонимный опрос подписчиков на тему смертной казни. Вопрос звучит так: «Если завтра состоится референдум о возвращении смертной казни, как вы проголосуете?»
К этому часу проголосовали больше 2 260 человек. 56% высказались «за» возвращение, «против» — 26%, 18% воздержались.
Ранее фракция опубликовала заявление о том, что ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни в связи с выходом из Совета Европы.
«Россия покидает Совет Европы, а значит, скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил. Одно из них — запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и ещё 47 государствах», — сообщили в партии.
Депутаты признают, что вопрос неоднозначный и уточняют, что речь идет о самых тяжких и осуждаемых обществом преступлениях. «Например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощрённой форме, терроризм и т.п.», — сообщают представители фракции.
К этому часу проголосовали больше 2 260 человек. 56% высказались «за» возвращение, «против» — 26%, 18% воздержались.
Ранее фракция опубликовала заявление о том, что ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни в связи с выходом из Совета Европы.
«Россия покидает Совет Европы, а значит, скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил. Одно из них — запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и ещё 47 государствах», — сообщили в партии.
Депутаты признают, что вопрос неоднозначный и уточняют, что речь идет о самых тяжких и осуждаемых обществом преступлениях. «Например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощрённой форме, терроризм и т.п.», — сообщают представители фракции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
10 марта 2022
10 марта 2022