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Минздрав: после взрыва в Санкт-Петербурге за медпомощью обратились 40 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге после взрыва в кафе за медицинской помощью обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
На стационарном лечении в больницах остаются 25 пострадавших, пять человек в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в воскресенье в кафе на Университетской набережной.
В понедельник по подозрению в причастности к взрыву была задержана Дарья Трепова. Дело об убийстве было переквалифицировано на статью о теракте.
На стационарном лечении в больницах остаются 25 пострадавших, пять человек в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в воскресенье в кафе на Университетской набережной.
В понедельник по подозрению в причастности к взрыву была задержана Дарья Трепова. Дело об убийстве было переквалифицировано на статью о теракте.
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