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Подозреваемая заявила, что принесла в питерское кафе статуэтку, «которая взорвалась»
Россия и мир
Фото: скрин видео телеграм-канала МВД Медиа
МВД опубликовало видео опроса девушки, которую подозревают в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурге.
На опубликованных кадрах девушку спрашивают, понимает ли она, за что задержана. «Я бы сказала — за пребывание на месте убийства Владлена Татарского», — ответила задержанная.
Затем ее спросили, что она сделала. «Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», — сказала девушка.
На вопрос, кто передал ей эту статуэтку, девушка ответила: «Можно я попозже расскажу?».
Ранее в СК РФ заявили, что по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге задержана Дарья Трепова. По данным МВД, ее задержали на съемной квартире. С задержанной проводятся процессуальные действия.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в «Street Food Bar №1» на Университетской набережной, 25. Предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, которая подарила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку. Татарский погиб на месте. Число пострадавших, по последним данным Минздрава, выросло до 32.
На опубликованных кадрах девушку спрашивают, понимает ли она, за что задержана. «Я бы сказала — за пребывание на месте убийства Владлена Татарского», — ответила задержанная.
Затем ее спросили, что она сделала. «Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», — сказала девушка.
На вопрос, кто передал ей эту статуэтку, девушка ответила: «Можно я попозже расскажу?».
Ранее в СК РФ заявили, что по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге задержана Дарья Трепова. По данным МВД, ее задержали на съемной квартире. С задержанной проводятся процессуальные действия.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в «Street Food Bar №1» на Университетской набережной, 25. Предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, которая подарила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку. Татарский погиб на месте. Число пострадавших, по последним данным Минздрава, выросло до 32.
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