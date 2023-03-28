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СК: подозреваемая в причастности к взрыву Дарья Трепова задержана
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
СК РФ заявил, что Дарья Трепова задержана.
«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее Трепову объявили в розыск. В карточке на сайте МВД указано, что Трепова Дарья Евгеньевна 1997 года рождения разыскивается по статье УК, по какой именно — не уточняется.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в «Street Food Bar №1» на Университетской набережной. Предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, которая подарила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку. Татарский погиб на месте. Число пострадавших, по последним данным Минздрава, выросло до 32.
По данным СК, произошел взрыв неизвестного устройства. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом).
«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее Трепову объявили в розыск. В карточке на сайте МВД указано, что Трепова Дарья Евгеньевна 1997 года рождения разыскивается по статье УК, по какой именно — не уточняется.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в «Street Food Bar №1» на Университетской набережной. Предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, которая подарила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку. Татарский погиб на месте. Число пострадавших, по последним данным Минздрава, выросло до 32.
По данным СК, произошел взрыв неизвестного устройства. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом).
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