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Суд в Москве арестовал журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже до 29 мая
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича по делу о шпионаже до 29 мая.
«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 30 марта 2023 года в отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года», — сообщили в пресс-службе суда.
Заседание прошло в закрытом режиме. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что дело маркировано грифом «совершенно секретно». Журналист свою вину не признает.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что он якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне. Подробнее о ситуации мы писали тут.
«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 30 марта 2023 года в отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года», — сообщили в пресс-службе суда.
Заседание прошло в закрытом режиме. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что дело маркировано грифом «совершенно секретно». Журналист свою вину не признает.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что он якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне. Подробнее о ситуации мы писали тут.
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Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
30 марта 2023
30 марта 2023