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СМИ: премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу.
Ожидается, что Нетаньяху объявит о заморозке закона в своем заявлении в понедельник, пишет Jerusalem Post.
Ранее израильский портал Haaretz сообщил, что министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля объявили, что в случае остановки судебной реформы уволятся. После этого премьер-министр отложил обращение к нации на «неопределенный срок».
Также в юридическом комитете парламента в понедельник призвали к протестам в поддержку правительства.
Утром в понедельник президент Израиля после массовых протестов призвал правительство остановить судебную реформу.
Ожидается, что Нетаньяху объявит о заморозке закона в своем заявлении в понедельник, пишет Jerusalem Post.
Ранее израильский портал Haaretz сообщил, что министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля объявили, что в случае остановки судебной реформы уволятся. После этого премьер-министр отложил обращение к нации на «неопределенный срок».
Также в юридическом комитете парламента в понедельник призвали к протестам в поддержку правительства.
Утром в понедельник президент Израиля после массовых протестов призвал правительство остановить судебную реформу.
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