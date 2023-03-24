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Президент Израиля после массовых протестов призвал правительство остановить судебную реформу
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В ночь с воскресенья на понедельник Израиль охватили ожесточенные протесты. На улицы вышли тысячи людей, не согласные с судебной реформой. По некоторым оценкам, в протестах приняли участие около 700 тысяч человек.
В Тель-Авиве демонстранты заблокировали центральную магистраль в обоих направлениях, на дорогах жгли шины, установили блоки из камней, пишут израильские СМИ. Возле дома Нетаньяху в Иерусалиме произошли ожесточенные столкновения с полицией, силовики применили водомет для разгона толпы и задействовали конное подразделение. Тысячи людей с флагами прошли маршем от резиденции к израильскому парламенту.
Массовые протесты возобновились с новой силой после того, как премьер-министр Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта. Глава оборонного ведомства в субботу выразил несогласие с законом о судебной реформе и призвал ее заморозить. Также он заявил о необходимости вести диалог с оппозицией, так как национальный кризис и массовые протесты на фоне реформы создали угрозу безопасности государства.
В понедельник утром президент Израиля Исаак Герцог призвал правительство остановить закон о судебной реформе, пишет Jerusalem Post. По его словам, «последние несколько недель нанесли ущерб экономике, безопасности, политическим связям Израиля и особенно его сплоченности». Он призвал Нетаньяху немедленно прекратить принятие законов «ради единства народа Израиля». По информации издания, Нетаньяху должен выступить позже в понедельник утром.
Напомним, недовольство людей вызвала планируемая реформа юридической системы. Протесты в стране продолжаются в течение трех месяцев. Представители израильской оппозиции утверждают, что предлагаемые изменения «дадут политикам больше полномочий при выборе судей и ограничат полномочия Верховного суда», также реформа даст правительству контроль над отборочной комиссией судей.
Профсоюзы анонсировали массовые забастовки в стране на этой неделе с требованием остановить принятие реформы.
В Тель-Авиве демонстранты заблокировали центральную магистраль в обоих направлениях, на дорогах жгли шины, установили блоки из камней, пишут израильские СМИ. Возле дома Нетаньяху в Иерусалиме произошли ожесточенные столкновения с полицией, силовики применили водомет для разгона толпы и задействовали конное подразделение. Тысячи людей с флагами прошли маршем от резиденции к израильскому парламенту.
Массовые протесты возобновились с новой силой после того, как премьер-министр Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта. Глава оборонного ведомства в субботу выразил несогласие с законом о судебной реформе и призвал ее заморозить. Также он заявил о необходимости вести диалог с оппозицией, так как национальный кризис и массовые протесты на фоне реформы создали угрозу безопасности государства.
В понедельник утром президент Израиля Исаак Герцог призвал правительство остановить закон о судебной реформе, пишет Jerusalem Post. По его словам, «последние несколько недель нанесли ущерб экономике, безопасности, политическим связям Израиля и особенно его сплоченности». Он призвал Нетаньяху немедленно прекратить принятие законов «ради единства народа Израиля». По информации издания, Нетаньяху должен выступить позже в понедельник утром.
Напомним, недовольство людей вызвала планируемая реформа юридической системы. Протесты в стране продолжаются в течение трех месяцев. Представители израильской оппозиции утверждают, что предлагаемые изменения «дадут политикам больше полномочий при выборе судей и ограничат полномочия Верховного суда», также реформа даст правительству контроль над отборочной комиссией судей.
Профсоюзы анонсировали массовые забастовки в стране на этой неделе с требованием остановить принятие реформы.
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