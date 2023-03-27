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Профсоюз: система здравоохранения Израиля приостановит работу до отмены судебной реформы
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Профсоюз врачей Израиля объявил, что система здравоохранения приостановит работу до объявления об отмене судебной реформы, которая вызвала протесты по всей стране.
Работа будет приостановлена со вторника.
По информации издания Jerusalem Post, на фоне протестов также остановлены вылеты из крупнейшего израильского аэропорта Бен-Гурион.
Рейсы не будут выполняться «до дальнейшего уведомления в рамках широкомасштабных забастовок», объявленных профсоюзами в понедельник утром.
Общенациональные забастовки анонсированы в нескольких сферах, в том числе в вузах и больницах.
В ночь с воскресенья на понедельник Израиль охватили ожесточенные протесты. На улицы вышли тысячи людей, не согласные с судебной реформой. По некоторым оценкам, в протестах приняли участие около 700 тысяч человек.
В понедельник утром президент Израиля Исаак Герцог призвал правительство остановить закон о судебной реформе.
Работа будет приостановлена со вторника.
По информации издания Jerusalem Post, на фоне протестов также остановлены вылеты из крупнейшего израильского аэропорта Бен-Гурион.
Рейсы не будут выполняться «до дальнейшего уведомления в рамках широкомасштабных забастовок», объявленных профсоюзами в понедельник утром.
Общенациональные забастовки анонсированы в нескольких сферах, в том числе в вузах и больницах.
В ночь с воскресенья на понедельник Израиль охватили ожесточенные протесты. На улицы вышли тысячи людей, не согласные с судебной реформой. По некоторым оценкам, в протестах приняли участие около 700 тысяч человек.
В понедельник утром президент Израиля Исаак Герцог призвал правительство остановить закон о судебной реформе.
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