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В Чувашии после заражения жителей сибирской язвой возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
СК Чувашии возбудил уголовное дело по факту заражения троих жителей региона сибирской язвой.
По версии следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. «В результате заражение получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель вышеуказанного населенного пункта», — сообщили в СУ СК.
Следствие полагает, что мужчина нарушил ветеринарное законодательство — в личном подсобном хозяйстве «не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы».
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).
Накануне в Чувашии был выявлен третий случай заражения сибирской язвой. Кроме того, вечером 22 марта в управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили о подозрении на сибирскую язву у гражданина, который приехал в регион из Чувашии. Пациента госпитализировали.
По версии следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. «В результате заражение получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель вышеуказанного населенного пункта», — сообщили в СУ СК.
Следствие полагает, что мужчина нарушил ветеринарное законодательство — в личном подсобном хозяйстве «не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы».
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).
Накануне в Чувашии был выявлен третий случай заражения сибирской язвой. Кроме того, вечером 22 марта в управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили о подозрении на сибирскую язву у гражданина, который приехал в регион из Чувашии. Пациента госпитализировали.
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