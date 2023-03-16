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В Чувашии выявлен третий случай заражения сибирской язвой
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Ещё один случай заражения сибирской язвой выявлен в Чувашии, пишут РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
Симптомы появились у местного жителя. На ухе у пациента выступило «пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера», сообщили в министерстве. Симптомы были обнаружены во время медосмотра контактировавших с первыми заболевшими.
Это третий случай заражения сибирской язвой в регионе.
15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил о первых двух заразившихся в Цивильском муниципальном округе. Позже в минздраве Чувашии сообщили, что два госпитализированных пациента в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Контактирующие находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.
Врачи напоминают о необходимости избегать контактов с дикими животными, не покупать мясные продукты и шкуры с рук и в непроверенных местах.
Симптомы появились у местного жителя. На ухе у пациента выступило «пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера», сообщили в министерстве. Симптомы были обнаружены во время медосмотра контактировавших с первыми заболевшими.
Это третий случай заражения сибирской язвой в регионе.
15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил о первых двух заразившихся в Цивильском муниципальном округе. Позже в минздраве Чувашии сообщили, что два госпитализированных пациента в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Контактирующие находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.
Врачи напоминают о необходимости избегать контактов с дикими животными, не покупать мясные продукты и шкуры с рук и в непроверенных местах.
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