Возрастное ограничение 18+
СМИ: в Белгородской области задержан бывший мэр Старого Оскола
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Бывший мэр Старого Оскола, глава «Газпром межрегионгаз Белгород» Александр Сергиенко задержан, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Причина задержания не сообщается.
Ранее о задержании написали местные СМИ.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным «Ъ», на днях Сергиенко сообщал в соцсетях, что находится в отпуске. В его телеграм-канале последний пост опубликован 8 Марта, в нем он поздравил женщин с праздником.
Сергиенко возглавлял администрацию Старого Оскола с 2018 по 2021-й год.
Напомним, другой белгородский экс-мэр, бывший глава Белгорода Антон Иванов, был арестован 8 марта. Свердловский районный суд арестовал его на два месяца, писали РИА Новости. По данным агентства, изначально Иванова обвинили в получении взятки в виде автомобиля, позже прокурор попросил приобщить к делу еще один случай получения взятки — в виде ультрабука Lenovo стоимостью 159 770 рублей. Еще один эпизод дела касается незаконной продажи земельных участков.
Иванов занимал пост мэра Белгорода с 2021 по 2022 год. В конце октября прошлого года он заявил, что уходит с поста главы города «в связи с переходом на новое место работы».
Ранее о задержании написали местные СМИ.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным «Ъ», на днях Сергиенко сообщал в соцсетях, что находится в отпуске. В его телеграм-канале последний пост опубликован 8 Марта, в нем он поздравил женщин с праздником.
Сергиенко возглавлял администрацию Старого Оскола с 2018 по 2021-й год.
Напомним, другой белгородский экс-мэр, бывший глава Белгорода Антон Иванов, был арестован 8 марта. Свердловский районный суд арестовал его на два месяца, писали РИА Новости. По данным агентства, изначально Иванова обвинили в получении взятки в виде автомобиля, позже прокурор попросил приобщить к делу еще один случай получения взятки — в виде ультрабука Lenovo стоимостью 159 770 рублей. Еще один эпизод дела касается незаконной продажи земельных участков.
Иванов занимал пост мэра Белгорода с 2021 по 2022 год. В конце октября прошлого года он заявил, что уходит с поста главы города «в связи с переходом на новое место работы».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области продали Уктусский молочный завод
13 марта 2023
13 марта 2023
NordStar открывает рейсы из Екатеринбурга в Волгоград
16 марта 2023
16 марта 2023
Россель заявил, что не встречается с людьми за деньги
12 марта 2023
12 марта 2023