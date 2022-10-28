Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Антона Иванова
Мэр Белгорода Иванов подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — написал Гладков.
На какую именно работу ушел Иванов, не сообщается.
Антон Иванов также прокомментировал свой уход. «В связи с переходом на новое место работы я покидаю пост мэра Белгорода. Мое решение поддержал глава региона Вячеслав Гладков...Уверен, город в надежных руках», — написал Иванов в телеграм-канале. Он поблагодарил коллектив мэрии, но также не уточнил новое место работы.
Накануне мэр Белгорода заявил, что полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на городскую мусорку цинковые гробы
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — написал Гладков.
На какую именно работу ушел Иванов, не сообщается.
Антон Иванов также прокомментировал свой уход. «В связи с переходом на новое место работы я покидаю пост мэра Белгорода. Мое решение поддержал глава региона Вячеслав Гладков...Уверен, город в надежных руках», — написал Иванов в телеграм-канале. Он поблагодарил коллектив мэрии, но также не уточнил новое место работы.
Накануне мэр Белгорода заявил, что полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на городскую мусорку цинковые гробы
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