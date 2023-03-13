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В Беларуси главред и гендиректор tut.by получили по 12 лет лишения свободы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Минске назначил 12 лет лишения свободы главреду интернет-портала tut.by, признанного в Беларуси экстремистским, Марине Золотовой. Столько же получила гендиректор компании, которой принадлежал сайт, Людмила Чекина, пишут РИА Новости.
Дело слушалось в закрытом режиме. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении пяти бывших сотрудниц портала. В деле фигурировали статьи «разжигание розни, призывы к санкциям и действиям во вред нацбезопасности, уклонение от уплаты налогов, организация грубого нарушения общественного порядка или участие в таких действиях».
Три бывшие сотрудницы портала были объявлены в розыск, дело против них выделено в отдельное производство.
Крупнейший независимый информационный портал tut.by работал в Беларуси с 2000 по 2021 год.
Напомним, 3 марта суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии.
Дело слушалось в закрытом режиме. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении пяти бывших сотрудниц портала. В деле фигурировали статьи «разжигание розни, призывы к санкциям и действиям во вред нацбезопасности, уклонение от уплаты налогов, организация грубого нарушения общественного порядка или участие в таких действиях».
Три бывшие сотрудницы портала были объявлены в розыск, дело против них выделено в отдельное производство.
Крупнейший независимый информационный портал tut.by работал в Беларуси с 2000 по 2021 год.
Напомним, 3 марта суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии.
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