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В Минске суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам колонии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Минске суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, сообщают СМИ из зала суда. Сроки получили и другие фигуранты дела — от 7 до 9 лет.
Напомним, дело против лидеров правозащитного центра в Беларуси было возбуждено по статьям о контрабанде и организации действий, нарушающих общественный порядок.
Другие представители центра, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, получили 9 и 7 лет колонии соответственно. Дело Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны, рассматривалось в порядке специального производства. Он получил 8 лет лишения свободы.
Ранее президент Лукашенко, комментируя процесс над нобелевским лауреатом, заявил, что «перед законом все равны», а в стране «нет никаких политических заключенных».
Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году.
Напомним, дело против лидеров правозащитного центра в Беларуси было возбуждено по статьям о контрабанде и организации действий, нарушающих общественный порядок.
Другие представители центра, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, получили 9 и 7 лет колонии соответственно. Дело Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны, рассматривалось в порядке специального производства. Он получил 8 лет лишения свободы.
Ранее президент Лукашенко, комментируя процесс над нобелевским лауреатом, заявил, что «перед законом все равны», а в стране «нет никаких политических заключенных».
Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году.
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