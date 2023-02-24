В Минске суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам колонии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Минске суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, сообщают СМИ из зала суда. Сроки получили и другие фигуранты дела — от 7 до 9 лет.Напомним, дело против лидеров правозащитного центра в Беларуси было возбуждено по статьям о контрабанде и организации действий, нарушающих общественный порядок.Другие представители центра, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, получили 9 и 7 лет колонии соответственно. Дело Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны, рассматривалось в порядке специального производства. Он получил 8 лет лишения свободы.Ранее президент Лукашенко, комментируя процесс над нобелевским лауреатом, заявил, что «перед законом все равны», а в стране «нет никаких политических заключенных».Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году.