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В Греции полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ на марше протеста
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Афинах произошли жесткие столкновения демонстрантов с силовиками, пишет газета Avgi.
Люди вышли в знак протеста «против попытки правительства скрыть информацию об ответственных за трагедию в Темпи», пишет издание.
Судя по опубликованным кадрам, на улицы вышли сотни людей, у некоторых в руках были флаги и плакаты. В какой-то момент силовики начали вытеснять демонстрантов с улиц. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Видно, как от силовиков убегают люди разных возрастов.
По информации других СМИ, до разгона протестующие якобы начали бросать бутылки с зажигательной смесью. Avgi утверждает, что это был мирный протест.
После железнодорожной катастрофы в Греции прошли уже несколько подобных акций.
Напомним, 1 марта марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. Погибли 57 человек.
Люди вышли в знак протеста «против попытки правительства скрыть информацию об ответственных за трагедию в Темпи», пишет издание.
Судя по опубликованным кадрам, на улицы вышли сотни людей, у некоторых в руках были флаги и плакаты. В какой-то момент силовики начали вытеснять демонстрантов с улиц. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Видно, как от силовиков убегают люди разных возрастов.
По информации других СМИ, до разгона протестующие якобы начали бросать бутылки с зажигательной смесью. Avgi утверждает, что это был мирный протест.
После железнодорожной катастрофы в Греции прошли уже несколько подобных акций.
Напомним, 1 марта марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. Погибли 57 человек.
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