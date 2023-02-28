Возрастное ограничение 18+

Число погибших в результате столкновения поездов в Греции выросло до 32

10.14 Среда, 1 марта 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции выросло до 32, об этом сообщают местные СМИ.

По информации издания iefimerida.gr, на данный момент известно о 85 пострадавших.

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. Причины ЧП пока не установлены, пишет издание.

На месте работают спасатели. Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего, об этом сообщил представитель пожарной службы местным журналистам.

В пассажирском поезде Афины — Салоники находились 350 человек.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибли два человека
28 февраля 2023
На железнодорожной станции в Екатеринбурге зафиксировали испарение опасного вещества
26 февраля 2023
Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге спасли двух человек
20 февраля 2023
Ночной пожар в Алапаевске вывел на улицу 10 человек
27 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
10:56 Огнеборцы спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Верхней Салде
10:27 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
10:01 Юных талантов приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звездочки»
09:52 В Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт
09:24 На лыжной базе в Тугулыме произошел пожар
21:12 Проблема обновления троллейбусного парка в Екатеринбурге заволновала даже детей
20:31 РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка
19:49 Дорожники в Нижнем Тагиле «не замечают» люки канализационных колодцев
19:09 В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибли два человека
18:34 В Екатеринбурге пытаются поставить диагноз щенку, который чувствует постоянную боль
17:51 Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей
17:26 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
16:52 Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
16:27 Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле
15:55 С мировой цветочной биржи привезли в Екатеринбург 233 тонны цветов
15:14 Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 2 марта
14:59 Подростки совершили в 2022 году в Екатеринбурге 412 преступлений
14:23 В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело о грабеже труженицы тыла
13:55 В Екатеринбурге готовятся к приезду Дмитрия Медведева
13:24 Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог знакомого
13:17 Пермский край вошел в число лидеров по количеству оформленных по «гаражной амнистии» земельных участков
13:12 Ученые Пермского Политеха разработали систему откачки трюмных вод
12:53 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области
12:25 За год в Свердловской области бесплатно стерилизовали более 300 животных
11:54 В Свердловской области на 27% снизилась заболеваемость ОРВИ
Все новости
10:32 В ГД внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции»
10:14 Число погибших в результате столкновения поездов в Греции выросло до 32
17:48 СМИ: под Мурманском разбился вертолёт
17:25 В Тамбове полицейский применил силу к гулявшей с котом школьнице, возбуждено уголовное дело
16:25 Власти подтвердили падение беспилотника в городском округе Коломна
16:00 В Минобороны заявили об атаке беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
15:16 В Минобороны сообщили о тренировке ПВО в Западной зоне с участием истребителей
14:40 В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры в многоэтажном доме
14:12 СМИ: ограничения на полеты в аэропорт «Пулково» сняты
13:21 Власти Санкт-Петербурга сообщили о задержке рейсов в Пулково до 12 часов
13:03 «112»: воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 км
12:43 Власти Адыгеи подтвердили падение летательного аппарата в поселке Новом
12:25 МЧС: сообщения о воздушной тревоге в регионах РФ являются ложными
11:59 В Туапсе ночью произошел пожар на территории нефтебазы
11:17 В Омской области полицейский выстрелил в коллегу из табельного оружия
18:30 Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
18:05 На Ямале к жителям вахтового поселка вышел годовалый белый медведь
17:17 В Англии повысили возраст вступления в брак
15:52 В Уфе будут судить пятерых экс-полицейских, их подозревают в подбрасывании наркотиков
15:01 Глава Ейского района Бублик сообщил о «сверхзвуковом хлопке»
14:16 В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
13:47 В Ульяновске в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавший
13:02 В России составили рейтинг регионов по уровню безработицы
11:50 В Мексике тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против избирательной реформы
11:05 Белгородского губернатора врачи пока не отпускают из больницы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK