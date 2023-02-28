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Число погибших в результате столкновения поездов в Греции выросло до 32
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции выросло до 32, об этом сообщают местные СМИ.
По информации издания iefimerida.gr, на данный момент известно о 85 пострадавших.
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. Причины ЧП пока не установлены, пишет издание.
На месте работают спасатели. Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего, об этом сообщил представитель пожарной службы местным журналистам.
В пассажирском поезде Афины — Салоники находились 350 человек.
По информации издания iefimerida.gr, на данный момент известно о 85 пострадавших.
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. Причины ЧП пока не установлены, пишет издание.
На месте работают спасатели. Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего, об этом сообщил представитель пожарной службы местным журналистам.
В пассажирском поезде Афины — Салоники находились 350 человек.
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