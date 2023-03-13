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Площадь пожара на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону достигла 880 кв. м
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Площадь мощного пожара в Ростове-на-Дону составляет 880 кв. м, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что угрозы для жителей ближайших домов нет.
Ранее стало известно о крупном пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области.
Официальных комментариев о ЧП до сих пор нет. На сайте регионального ГУ МЧС последнее обновление об оперативных событиях было в 6:00. Также нет официального подтверждения сообщений о взрывах, которые якобы до сих пор продолжаются на месте пожара. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о горящем складе.
Официальной информации о пострадавших также нет.
Сообщается, что угрозы для жителей ближайших домов нет.
Ранее стало известно о крупном пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области.
Официальных комментариев о ЧП до сих пор нет. На сайте регионального ГУ МЧС последнее обновление об оперативных событиях было в 6:00. Также нет официального подтверждения сообщений о взрывах, которые якобы до сих пор продолжаются на месте пожара. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о горящем складе.
Официальной информации о пострадавших также нет.
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