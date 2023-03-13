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СМИ: в Ростове-на-Дону крупный пожар в здании ФСБ

14.45 Четверг, 16 марта 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ростове-на-Дону крупный пожар. Рядом расположено пограничное управление ФСБ, сообщают местные СМИ. По другой информации, пожар в самом здании управления.

Перед задымлением местные жители якобы слышали взрыв, информация об этом появилась в ростовских пабликах.

По данным телеграм-канала «112», угрозы перехода огня на соседние постройки нет. На место следуют оперативные службы.

Официального подтверждения информации о ЧП от МЧС и региональных властей пока нет. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут,
что пожар произошел по адресу Сиверса, 20. По этому адресу расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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