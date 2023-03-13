СМИ: в Ростове-на-Дону крупный пожар в здании ФСБ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Ростове-на-Дону крупный пожар. Рядом расположено пограничное управление ФСБ, сообщают местные СМИ. По другой информации, пожар в самом здании управления.Перед задымлением местные жители якобы слышали взрыв, информация об этом появилась в ростовских пабликах.По данным телеграм-канала «112», угрозы перехода огня на соседние постройки нет. На место следуют оперативные службы.Официального подтверждения информации о ЧП от МЧС и региональных властей пока нет. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут,что пожар произошел по адресу Сиверса, 20. По этому адресу расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.