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СМИ: в Ростове-на-Дону крупный пожар в здании ФСБ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ростове-на-Дону крупный пожар. Рядом расположено пограничное управление ФСБ, сообщают местные СМИ. По другой информации, пожар в самом здании управления.
Перед задымлением местные жители якобы слышали взрыв, информация об этом появилась в ростовских пабликах.
По данным телеграм-канала «112», угрозы перехода огня на соседние постройки нет. На место следуют оперативные службы.
Официального подтверждения информации о ЧП от МЧС и региональных властей пока нет. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут,
что пожар произошел по адресу Сиверса, 20. По этому адресу расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
Перед задымлением местные жители якобы слышали взрыв, информация об этом появилась в ростовских пабликах.
По данным телеграм-канала «112», угрозы перехода огня на соседние постройки нет. На место следуют оперативные службы.
Официального подтверждения информации о ЧП от МЧС и региональных властей пока нет. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут,
что пожар произошел по адресу Сиверса, 20. По этому адресу расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
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