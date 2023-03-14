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Кировского стрелка задержал СОБР, пострадавших нет
Россия и мир
Фото: прокуратура Кировской области
Кировского стрелка задержал СОБР, сообщает телеграм-канал «112».
По данным канала, мужчина пытался оказать сопротивление и стрелял в дверь. Сообщается, что никто из сотрудников полиции и соседей не пострадал. Официального подверждения этой информации пока нет.
Ранее глава региона Александр Соколов сообщил, что в Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По его словам, у стрелка, предположительно, было два гладкоствольных ружья.
Обновлено. В региональной прокуратуре подтвердили информацию о задержании стрелка. «Следственные органы расследуют уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — сообщили в ведомстве. По уточненным данным регионального управления МВД, есть пострадавший среди полицейских. «Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает», — сообщили в полиции. В главке уточнили, что стрелявший был охотником. Изъято оружие, из которого он вел стрельбу, и его второе огнестрельное гладкоствольное ружье.
По данным канала, мужчина пытался оказать сопротивление и стрелял в дверь. Сообщается, что никто из сотрудников полиции и соседей не пострадал. Официального подверждения этой информации пока нет.
Ранее глава региона Александр Соколов сообщил, что в Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По его словам, у стрелка, предположительно, было два гладкоствольных ружья.
Обновлено. В региональной прокуратуре подтвердили информацию о задержании стрелка. «Следственные органы расследуют уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — сообщили в ведомстве. По уточненным данным регионального управления МВД, есть пострадавший среди полицейских. «Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает», — сообщили в полиции. В главке уточнили, что стрелявший был охотником. Изъято оружие, из которого он вел стрельбу, и его второе огнестрельное гладкоствольное ружье.
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