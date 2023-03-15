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Глава Кировской области: в Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна квартиры
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Глава Кировской области Александр Соколов сообщил, что в Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Предположительно, у стрелка два ружья.
«По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья», — написал Соколов в телеграм-канале.
По его информации, мужчина «развязался», до этого стрелок 16 лет не пил, его «организм среагировал неадекватно».
Уточняется, что других людей в квартире нет. Ранее в телеграм-каналах сообщили, что в квартире со стрелком якобы находится его теща.
Полиция оцепила территорию. На место ЧП выдвинулся СОБР.
Данных о пострадавших нет.
Предположительно, у стрелка два ружья.
«По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья», — написал Соколов в телеграм-канале.
По его информации, мужчина «развязался», до этого стрелок 16 лет не пил, его «организм среагировал неадекватно».
Уточняется, что других людей в квартире нет. Ранее в телеграм-каналах сообщили, что в квартире со стрелком якобы находится его теща.
Полиция оцепила территорию. На место ЧП выдвинулся СОБР.
Данных о пострадавших нет.
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